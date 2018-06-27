Münbiçliler Türkiye'nin YPG/PKK'nın varlığına son vermesini bekliyor - AZEZ İzle
- Münbiçli Hasan Mustafa ile röportaj - Münbiçli Ali Muhammed ile röportajAZEZ/İSTANBUL – LEVENT TOK / ÖMER KOPARAN - Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği Münbiç'ten göç etmek zorunda kalan kent sakinleri Türkiye'nin bölgedeki YPG/PKK varlığına son vermesini istiyor.Yaklaşık beş yıl önce terör örgütü DEAŞ ve ardından 2016 yılında terör örgütü YPG/PKK’nın işgaline giren Münbiçliler, ABD ve Türkiye arasında kararlaştırılan yol haritasının bir an önce uygulanmasını talep ediyor.Terör nedeniyle evini, işini ve akrabalarını terk etmek zorunda kalan on binlerce Münbiçliden biri olan Hasan Mustafa, YPG/PKK’nın amacının Arap nüfusu bölgeden çıkarmak olduğunu söyledi.
AA muhabirine konuşan Mustafa, "Beş yıl önce Münbiç'ten çıkmak zorunda kaldık DEAŞ yüzünden. Daha sonrasında PKK güçleri geldi. Amaçları Arapları, çoğunlukta yaşadığı yerlerden çıkarmaktı. O günden bugüne tüm bayramlarımızı dışarıda geçirdik." dedi. Türkiye'nin Münbiç'i terörden arındırma çalışmasını desteklediğini belirten Hasan Mustafa sözlerini şöyle sürdürdü:"Ayrıca tıpkı eski zamanlarda olduğu gibi Türkiye’nin orada bulunmasıyla güvenli ve istikrarlı bir ortam oluşmuş olacak. Biz siviller olarak Türkiye’nin yanındayız, Türkiye'nin destekçisiyiz." - Kurban Bayramı'nda "evde" olma hayaliTerör örgütü YPG/PKK’nın işgali nedeniyle evine dönemeyen Mustafa, Fırat Kalkanı bölgesine, Türkiye ve Avrupa’ya dağılan Münbiç halkının geri dönüş umudunu koruduğunu belirtti. Mustafa, Türkiye'nin Münbiç’te bulunmasının güven ve istikrar getireceğini vurguladı.