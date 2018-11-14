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14 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek mesajı - CERABLUS

Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek mesajı - CERABLUS

- Münbiçli aşiret liderlerinin Cerablus'ta bir araya gelmesi - Kurultaydan detay görüntülerCERABLUS/ANKARA (AA) - Münbiçli aşiretler, Suriye 'de topraklarını işgal eden terör örgütü YPG/PKK'nın bölgeden çıkarılması için Türkiye'ye destek verdiklerini açıkladı.
YPG/PKK'nın evlerinden ettiği Münbiçli aşiret liderleri Suriye 'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile DEAŞ'tan kurtarılan Cerablus'ta kurultay düzenledi.
Kurultaya 25 aşiret ve kabile temsilcisi, Suriye li muhaliflerin kurduğu geçici hükümet temsilcileri ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) unsurlarından oluşan 800 kişi katıldı.
Birlik ve beraberlik mesajının verildiği kurultayda asılan pankartlarda, "Sevgiyle birlikte yaşayalım", "Adalet kurumlarını desteklemeye evet" ve "El ele bu şehri inşa edip geliştirelim" ifadeleri yer aldı.Kurultayda evlerine yeniden dönmek istediklerini vurgulayan aşiret temsilcileri, Türkiye'nin YPG/PKK'yı Münbiç'ten çıkarma çabasını desteklediklerini vurguladı.Kurultayın ardından yayımlanan bildiride, Türkiye'nin Münbiç'e yönelik tutumuna destek vurgusu yapılırken, örgütün bölge halkına karşı uyguladığı ayrımcılık ve bölgenin demografik yapısını değiştirmesi kınandı.

Ayrımcılık Muhalifler Beraberlik Geçici Hükümet Terör Örgütü 

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