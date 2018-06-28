Münbiçli aşiretlerden Türkiye'ye destek - CERABLUS
: - Münbiçli aşiretlerin toplanması - Aşiretler adına açıklamayı okuyan Naser Daham CERABLUS (AA) - Suriye'nin kuzeyindeki Cerablus ilçesine sığınan Münbiçli aşiretler, ilçenin terör örgütü YPG/PKK'dan arındırılması için Türkiye'yi desteklediklerini bildirdi.Fırat Kalkanı Harekatı'nda terörden arındırılan Cerablus ilçesindeki Münbiçli aşiretler, yazılı açıklama yayımladı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:"Münbiç aşiretleri olarak öncelikle Türkiye halkının ve Recep Tayyip Erdoğan'ın başarısını kutluyoruz. Türkiye'nin terör örgütü DEAŞ unsurlarını Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinden temizleyip bölgeye girerek istikrar ve güvenliği sağladığı gibi Münbiç'e girmesini destekliyoruz. Münbiç halkı terör örgütü YPG/PKK'nın ilçeden çıkarılmasıyla suikastların sonlanması, zorlu yaşam şartlarından kurtulmayı sabırla bekliyor." .Açıklamada ayrıca ilçenin Arap, Türkmen, Çerkes ve Kürt sakinlerinin terör örgütlerinin işgali öncesinde kardeşçe yaşadığı, bundan sonra da aynı şekilde yaşamaya devam edecekleri değerlendirmesi yapıldı.YPG/PKK, Halep iline bağlı Münbiç ilçesini Ağustos 2016'da ABD'nin desteğiyle terör örgütü DEAŞ'tan alarak işgal etmişti.