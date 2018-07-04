Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Temmuz 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkiyat sabaha kadar sürdü

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkiyat sabaha kadar sürdü

Askeri konvoylardan görüntüler

Askeri Araç Askeri Konvoy Askeri Personel 

-Tankların geçişleri
-Kepçelerin geçişleri

( KİLİS ) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar,Lojistik malzemeler ve zırhlı askeri personel taşıyıcı (ZPT) gönderildi. Batı ve Doğul illeri ile Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına fırtına obüs, tank, mayına dayanıklı kirpi, kepçe, askeri araçlar, Lojistik malzemeler ve ZPD gönderildi. Gece başlayan askeri konvoylar sabahın ilk ışıklarına kadar sürdü. Askeri konvoylar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Mümbiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis’te konuşlu bulunan karakollardan askeri sevkıyatların Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Askeri araç takla attı: 8 yaralıAskeri araç takla attı: 8 yaralı
Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!Askeri Aracın Geçişi Sırasında Patlama!
Dominikte Öldürülen Kameramana Acı VedaDominikte Öldürülen Kameramana Acı Veda
Minik Eylül Son Yolculuğuna UğurlandıMinik Eylül Son Yolculuğuna Uğurlandı
Vatandaş Yüzmeye Devam EttiVatandaş Yüzmeye Devam Etti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı