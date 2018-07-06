Münbiç ile Tel Rıfat sınırına sevkıyat hız kesmeden sürüyor İzle

-Genel ve detaylar

-Askeri sevkiyattan görüntüler

-Sınıra giden askeri araçlar

-Genel ve detaylar



( KİLİS -HD) KİLİS



- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten askeri sevkıyatlar hız kesmeden gece gündüz devam ediyor. Kilis’teki konuşulu bulunan sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Öncüpınar Sınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araç, personel sevkıyatı sürüyor. Sınır birliklerinden sevkiyatlar peyderpey gidişi sürüyor. Kilis’te sınır hattında yoğunluk yaşanıyor.

