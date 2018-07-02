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02 Temmuz 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Obüs, Tank ile ZPT sevk edildi

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Obüs, Tank ile ZPT sevk edildi

Askeri konvoyun geçişi

General Askeri Konvoy 

-Konvoydan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Askeri sevkiyattan görüntüler
-Genel ve detaylar

( KİLİS -HD) Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Obüs, Tank ile ZPT sevk edildi KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Membiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten, fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi. Önceki gün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’ın Kilis’teki sınır birliklerini denetlemesinin ardından özellikle Tel Rıfat ile Membiç sınırına fırtına obüs, tank ve ZPT gönderildi. Özel kuvvetlerin eşlik ettiği askeri konvoylar, Kilis’in Öncüpınar Sınır Kapısı üzerinden Suriye’nin Azez ilçesi üzerinden Membiç ile Tel Rıfat kırsalına sevk ediliyor. Kilis’te, konuşulu bulunan karakollardan askeri sevkiyatlar, Kilis Öncüpınar Sınır Kapısı ile Kilis Elbeyli Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden devam edeceği öğrenildi.
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