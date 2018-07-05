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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Münbiç ile Tel Rıfat sınırına askeri sevkiyat sürüyor

Öncüpınar önünde bekleyen askeri araçlar

Askeri Araç 

-Genel ve detaylar
-Sevikattan görüntüler
-Genel ve detaylar
-Askeri birliklerin sınıra gitmesi
-Görüntüler KİLİS’TEN_HD_ 05072018_KILIS_SURIYE_SEVKIYAT_ KODU İLE GEÇİLİYOR

( KİLİS - HD) KİLİS

- Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye'deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten askeri sevkiyatlar gün boyu sürdü. Kilis’teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına Kilis’in Öncüpınar ile Kilis'in Elbeyli ilçesi Çobanbey Sınır Kapıları üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına askeri araç sevkıyatı sürüyor. Birliklerinden çıkan askeri birlikler peyder pey, karayolu ile Suriye’ye geçişleri sürüyor. 2 gündür gece gündüz demeden sevkıyatın sürdüğü Kilis’te, sınır hattında da sevkıyatlar nedeniyle yoğunluk yaşanıyor (MAD-SD-
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