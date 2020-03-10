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10 Mart 2020 Salı günü yayınlandı
Mumdan çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu

Mumdan çıkan yangın yaşlı çiftin sonu oldu

EVDEN GÖRÜNTÜ

Olay Yeri İnceleme Cenaze Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri Yaşlı Çift 

-EV SAHİBİ İLE RÖP
-DETAYLAR
-CESETLERİN FOTOĞRAFI

( ZONGULDAK ) ZONGULDAK

- Zonguldak'ta mumdan çıkan yangın sonucunda yaşlı çift hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre yangın Terakki Mahallesi'ne bağlı Gümüşhane sokakta meydana geldi. İddiaya göre Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) çifti, kuvvetli rüzgar nedeniyle elektriklerin üzerine mum yaktı. Çekyatın üstüne devrildi. Mumun devrilmesi sonucunda evde yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri dumandan zehirlenen Temel Çelik (82) ve Naciye Çelik (74) isimli çiftin cansız bedenleri ile karşılaştı. Öte yandan İtfaiye ekipleri ise kısa sürede yangını kontrol atına alarak söndürdü. Polis olayla ilgili soruşturmasını sürdürürken Yaşlı çiftin Atatürk Devlet Hastanesi morgunda yapılan otopsinin ardından yarın toprağa verileceği öğrenildi. Yaşanan olayla ilgili bilgi veren ev sahibi Davut Mutlu, “Ben ev sahibinin oğluyum. Sabah annem aradı alt katta yangın çıktı diye hemen buraya geldik. Sabah namazından sonra fark edilmiş. 112 ve itfaiye buradaydı cenazeler dışarı çıkartılmıştı. Savcı beyi beklediler olay yeri inceleme ekipleri içeride gerekli incelemeleri yaptı. Sonra cenazeler kaldırıldı. Çok üzüldük bizim 1 yıllık kiracımız demiyorum aile dostumuzdu Allah rahmet eylesin” şeklinde konuştu.

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