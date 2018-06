Mum ışığında müşteri bekliyorlar

-işletmelerden detay

( RİZE -ÖZEL)- Rize'de Merkez Sahil Camisi altındaki dükkanların ortak kullanım alanındaki elektrikler cami vakfı tarafından kestirilince esnaf karanlığa mahkum oldu- Esnaf cami vakfını suçlarken, cami vakfı da kirasını alamadıkları kiracılar nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını belirtiyor RİZE



- Rize'de Sahil Camisi altında bulunan Hırdavatçılar Çarşısı esnafları ortak kullanım alanları olan koridorun elektriklerinin Cami Vakfı tarafından kapatılmasıyla karanlığa mahkum edildi. Esnaf cami vakfını suçlarken, cami vakfı da kirasını alamadıkları kiracılar nedeniyle böyle bir karar almak zorunda kaldıklarını belirtiyor. Rize'nin Ekrem Orhon Mahallesi'nde bulunan Sahil Camii’nin alt kısmı Cami Vakfı tarafından onlarca işletmeye kiraya verildi.

Yıllardır burada işletmecilik yapan esnaflar vakıf işhanının içerisindeki bu kısma Hırdavatçılar Çarşısı ismini verdi. Hırdavatçılar Çarşısı'nın bulunduğu kısımda her dükkan kendi elektriğini kendisi üstlenmişken, ortak kullanım olan koridor ise cami vakfı tarafından ödeniyor, kullanılan elektrik ise esnafın iddiasına göre kiranın üzerine yapılan yıllık zamma eklenerek yine esnaf tarafından karşılanıyor. Şimdi ise sebebi henüz belli olmayan bir nedenden ötürü cami vakfı tarafından hırdavatçılar çarşısının ortak kullanım alanlarının elektriği abonelikleri iptal edilerek kapattırıldı. Olaya isyan eden çarşı esnafı ise koridorlara mum koyarak mum ışığıyla aydınlattığı koridorlarda müşteri beklemeye başladı.

12 yıldır Sahil Camii’nin hemen altında yer alan hırdavatçılar çarşısında işletmesi bulunan Hikmet Arslan ödemelerinde hiçbir eksiklik olmamasına rağmen Cami Vakfı'nın ortak kullanım alanlarından koridorun elektriklerini kestirdiğini iddia etti. Arslan “Biz burayı kiraladığımız zaman kendi dükkanımızın içerisindeki elektrik ve diğer giderler bize aitti ama bu koridorun elektriğini cami vakfı ödüyordu. Faturayı cami vakfı ödüyordu ama parayı onlar vermiyordu. Biz kira artışları senede kaçtır, TEFE-TÜFE’ye göre o artışın üzerine yüzde 2 veya yüzde 3 daha koyuyorduk, buranın elektriği de o şekilde çıkıyordu aradan. Yani yine nihayetinde bizden çıkıyordu. Şimdi ise hiçbir gerekçe göstermeden, hiç bize bir şey demeden, bizimle hiç kimse muhatap olmadan elektrik dağıtım şirketinden arkadaşlar geldiler, ‘Biz burayı kapatacağız’ dediler. Gelen arakadaşlara ‘Niye kapatıyorsun’ dedik, ‘Vakıf böyle istedi, kapatmamızı istediler abi’ diyor. Geldiler kapattılar şu anda karanlıktayız” ifadelerini kullandı. Bir başka işletme sahibi Musa Altıntaş ise küçük esnafa destek olunacağı yerde elektriklerinin kesilip karanlığa mahkum bırakıldığını iddia ederek “Burada gördüğünüz gibi koridor ortak kullanım alanlarında. İki tane elektrik dağıtım şirketinden yetkili geldi buranın elektriğini kesti. 'Borcumu var niye kesiyorsunuz?' diye sorduğumuzda ‘Yok borcunuz yok fakat vakıf böyle istedi’ deyip kestiler elektriği. Burada biz zaten zor şartlarda duruyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız zaten diyor ki küçük işletmelere destek olun. Bu vakıfta buradan bizi çıkartmak için elinden geleni yapıyor. Eğer bizden memnun değilse, kiracı olarak ben buraya ilk girdiğimde kapıya çerçeve 5 bin lira para verdim. Her gelen gidenin bu 5 bin lirasını veriyor. Para vakıf yönetiminde kalıyor. Eğer memnun değilseler bizden, bize açıkça desinler ki ‘Ben burayı komple bir yere kira vereceğim’ ona göre biz de daha önceden önümüze bakarız biz de başka bir yerden yer tutarız” şeklinde konuştu.

Cami Vakfı yetkilileri ise kirasını alamadıkları kiracılar olduğunu ve her ay sürekli 200-300 TL vakıf olarak elektrik borcu ödemek zorunda kaldıklarını iddia ederek "Saati söktürmedik, sadece aboneliği iptal ettirdik. O da her ay elektrik borcu külfetinden kurtulmak için alınan bir karardı. Saat orada duruyor, gitsinler. abone olsunlar" dediler.