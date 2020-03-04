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04 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Mültecilerin zorlu göç yolculuğundan en çok etkilenenler çocuklar oldu

Mültecilerin zorlu göç yolculuğundan en çok etkilenenler çocuklar oldu

Çocuklardan görüntü

Şehit Hava Saldırısı Mülteci İdlib Saldırı 

-Mültecilerden görüntü
-Çocukların oyun oynaması
-Bir Kız çocuğunun bebeği oynatması
-Detaylar

( EDİRNE )-Mülteci çocukların göç mücadelesi EDİRNE

- Sınır kapılarının açılmasıyla birlikte Avrupa’ya gitme hayaliyle sınıra akın eden mülteciler, karşı tarafa geçmek için mücadele ederken, bu zorlu süreçten en çok etkilenen çocuklar ise yaşananlardan habersiz oyunlar oynuyor. Rejimin İdlib’teki hava saldırısında 34 Mehmetçiğin şehit olmasının ardından Avrupa’ya gitmek isteyen mültecilere Türkiye tarafından sınır kapıları açılmış ve binlerce mülteci Yunanistan ve Bulgaristan sınırına akın etmişti. Avrupa hayaliyle sınıra gelen mültecilerden bir kısmı çeşitli yollarla sınırın öteki tarafına geçmeyi başarırken, binlercesi de başta Yunanistan sınırındaki Meriç Nehri olmak üzere sınır boyunca karşıya geçmek için mücadelesine devam ediyor. Göç yolculuğundan en çok etkilenenler çocuklar Sınırdan geçmeyi bekleyen mülteciler, açık alanlarda yaktıkları ateşlerle ısınmaya çalışıyor. Avrupa yolculuğunda yaşanan bu zorlu süreçten en çok çocuklar etkileniyor. Yetişkinler sınırı geçmek için çabalarken, çocuklar ise yaşananlardan habersiz oyunlar oynayıp vakit geçiriyor.
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