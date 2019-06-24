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24 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
'Mültecilerin Serüveni' fotoğraf sergisi - LEFKOŞA İzle

'Mültecilerin Serüveni' fotoğraf sergisi - LEFKOŞA İzle

"Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi - LEFKOŞA - Sergiden detaylarLefkoşa'da "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisiANKARA (AA) - Lefkoşa Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından Dünya Mülteciler Haftası kapsamında "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi düzenlendi.
Dünya Mülteciler Haftası dolayısıyla Lefkoşa'daki tarihi yapı Bedesten'de Kıbrıs Türk Kızılayı ve Anadolu Ajansı (AA) iş birliğinde "Mültecilerin Serüveni" fotoğraf sergisi yapıldı.Mültecilerin karşılaştığı sorunlara dikkat çekerek farkındalık oluşturmayı hedefleyen sergide, bu kişilerin gündelik yaşamlarına dair fotoğraflar yer aldı.Çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği sergi büyük beğeni topladı.

Yabancı Turist Farkındalık Fotoğraf Sergisi 

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