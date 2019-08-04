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04 Ağustos 2019 Pazar günü yayınlandı
Mültecileri taşıyan araç devrildi: 10 yaralı Haberi

Mültecileri taşıyan araç devrildi: 10 yaralı Haberi

olay yerindeki ilk görüntüler

İlk Müdahale Hastane Mülteci Sağlık Ekipleri Trol 

-ayaktaki ve yerdeki yaralılar
-kaza yapan araç
-sağlık ekipleri ile vatandaşların müdahalesi

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da mültecileri taşıyan aracın bariyerlere çarparak devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 55’inci kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptıktan sonra takla attı. Kazada yabancı uyruklu olduğu belirlenen 10 kişi yaralandı. Yaralılara ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Olay yerine giden ambulanslarla Birecik ve Şanlıurfa merkezdeki hastanelere kaldırılan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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