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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Mülteciler ölüme böyle gitti: 10 ölü, 30 yaralı

Mülteciler ölüme böyle gitti: 10 ölü, 30 yaralı

Minibüsün jandarmadan kaçışı,

Kaçak Göçmen Jandarma Trafik Kazası Kaçış Dur İhtarı 

-olay yeri, ekiplerin çalışması
-kaza öncesi
-hastane, yaralılar

( EDİRNE - TOPLU) EDİRNE

- Edirne’nin Meriç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 10 kaçak göçmen hayatını kaybetti.Kaza, sabaha karşı 04.45 sıralarında Büyük Doğanca Mahallesinde meydana geldi. Durumundan şüphelenilen bir araca Jandarma Komutanlığı ekipleri dur ihtarında bulunuldu. Dur ihtarına uymayan araç şehir merkezinde bir dükkana çarptı. Kazada 10 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 30 göçmen ise yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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