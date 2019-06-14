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14 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Mülteciler büyükşehir sayesinde meslek sahibi oluyor İzle

Mülteciler büyükşehir sayesinde meslek sahibi oluyor İzle

çalışmalardan detaylar

( ANKARA ) - Ankara Büyükşehir Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde kurulan “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi” ile mülteciler, mesleki eğitim alıyor - Projenin amacı, toplumsal uyumu kolaylaştırarak, ucuz iş gücü ve kayıt dışı istihdamı önlemek - Mesleki eğitim kurslarını tamamlayan kursiyerlere, “Halk eğitim merkezi” aracılığıyla sertifika veriliyor - 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 600 kursiyere pastacılıktan terziliğe kadar birçok alanda mesleki eğitim verilmesi planlanıyor ANKARA

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- Ankara Büyükşehir Belediyesi ile Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) iş birliğinde kurulan “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi” önemli bir sosyal sorumluluk projesine ev sahipliği yapıyor. Merkez sayesinde mültecilerin mesleki eğitim olanaklarına ulaşarak, meslek sahibi olmalarının yolu açılıyor. Önce Türkçe öğreniyorlar Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı Projeler Şube Müdürlüğü’nün yürüttüğü uyum projesi kapsamında hayata geçirilen kursların ilki Türkçe Dil Eğitimi ile başlıyor. “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi”nin Türkçe kursu dışında Mart 2019 tarihinden itibaren mesleki eğitim kursları eklendi. Toplumsal uyumu kolaylaştıracak proje Büyükşehir Belediyesi ve UNHCR ile ortak yürütülen projenin amacı; Ankara’da yaşayan geçici koruma sahibi olan Suriyeliler ve uluslararası koruma sahibi statüsündeki diğer yabancıların (Irak, Afganistan, İran, Filistin, Mısır vs.) ev sahibi toplum ile uyumunu sağlamak; bununla beraber ucuz iş gücü ve kayıt dışı istihdamı önlemek. Türkçe kursunun ardından Mesleki Eğitim almaya hak kazanan mülteci kursiyerler, 3 ay süren meslek kurslarına katılıyor. Bu kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere, “Halk Eğitim Merkezi”aracılığıyla sertifika veriliyor. Aşçılıktan grafik tasarıma eğitim Türkçe Dil Eğitimi’nin dışında Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi'nde yer alan kurslar ise şöyle: -Aşçılık -Pastacılık -Tekstil -Grafik Tasarım -Java -CNC -Hidrolik Pnömatik Yılsonuna kadar yaklaşık 600 kursiyere eğitim verilecek Önümüzdeki günlerde resmi açılışı yapılacak olan “Uluslararası Mesleki Eğitim Merkezi”nde 2019 yılı sonuna kadar yaklaşık 600 kursiyere eğitim verilmesi planlanıyor. Proje kapsamında uyum sürecini daha fazla güçlendirmek için kişilere psiko-sosyal destek de veriliyor. Bireysel görüşmeler ve grup çalışmalarının yanı sıra çeşitli sosyo-kültürel faaliyetlerle ve kreş imkanıyla da mültecilerin uyum süreci destekleniyor.
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