Mülteciler arasında Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ üyesine operasyon İzle

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( ÇANAKKALE )- Çanakkale'de polisin gerçekleştirdiği operasyonda 49 mülteci yakalandı ÇANAKKALE



- Çanakkale’de 49 mülteciyle birlikte Yunanistan’ın Midilli adasına kaçmaya çalışan FETÖ üyesi yakalandı. Çanakkale polisi aldığı ihbar üzerine yaptığı operasyonda kadın ve çocuklardan oluşan 49 kişilik mülteci grubu yakaladı. Ekiplerin yaptığı kimlik kontrolünde mültecilerin arasına karışarak yurt dışına kaçmak isteyen FETÖ üyesi eski asker Osman Y. de yakalandı. Mültecilerin işlemleri devam ederken FETÖ üyesi eski asker alınan sağlık raporunun ardından ilgili şubeye teslim edildi. Mülteciler, işlemlerinin ardından Ayvacık’ta bulunan geri gönderme istasyonuna teslim edilecekler. Osman Y'nin daha evvel FETÖ üyesi olmak suçundan hapse girdiği, ancak yurt dışına çıkma yasağı konularak serbest bırakıldığı öğrenildi. (MUR-İHS-MŞ)

