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20 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Mülteci teknesi battı: 1 ölü

Mülteci teknesi battı: 1 ölü

sahil güvenlik görüntüleri

( MUĞLA )- Bodrum açıklarında can pazarı MUĞLA

Yaşam Mücadelesi İstanköy Mülteci Nani Sahil Güvenlik 


- Muğla’nın Bodrum ilçesinden Yunanistan’ın İstanköy Adası'na yasa dışı yollara geçmek isteyen mültecilerin bulunduğu tekne battı. Batan teknede bulunan 10 mülteci sağ salim kurtarılırken 1 mültecinin ise cesedine ulaşıldı. Dün akşam saatlerinden Aspat Sahili'nde İstanköy Adası'na yasa dışı yollarla geçmek için denize açılan 11 mültecinin bulunduğu tekne bir süre sonra battı. Denizde yaşam mücadelesi vermeye başlayan mültecilerin sesini duyan bir ticari gemi çalışanları durumu Sahil Güvenlik ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden sahil güvenlik ekipleri Mültecilerin deniz üstünde çırpınırken buldu. Sahil güvenlik botuna alınan mülteciler Turgutreis Limanı'na getirildi.
Denizde arama çalışması başlatan Sahil Güvenlik ekipleri 1 mültecinin de cesedine ulaştı. Aralarından kadınlarında bulunduğu mültecilerin 4’ünün Suriyeli, 4’ünün Filistinli ve 2 mültecinin ise Mısırlı olduğu öğrenildi. Öte yandan 2 mülteci ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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