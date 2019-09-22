Mülteci minibüsü kaza yaptı, organizatörler 48 bin dolarla kaçtı Haberi

-yakalanan mültecilere jandarmanın yiyecek dağıtması



( MUĞLA )- Muğla’nın Gökova Sakartepe rampasında içinde 48 Afgan uyruklu mültecinin bulunduğu 18 kişilik minibüs kaza yapması sonrası minibüsü kullanan iki Türk organizatör 48 bin Dolar ile firar etti. MUĞLA



- Muğla’da sabah saatlerinde 18 kişilik minibüste bulunan 48 Afgan uyruklu mülteciyi taşıyan 34 EF 6282 plakalı minibüs kaza yaptı. Kaza sonrası araçta bulunan mülteciler ve iki Türk organizatör ormanlık alana kaçtı. Jandarma ormandan topladı Olayın Ula İlçe Jandarma Komutanlığına bildirilmesinin ardından Jandarma ekipleri ormanlık alana kaçan 18 yetişkin erkek, 15 kadın ve 15 çocuk ormanlık alanda yakalandı. Yakalanan 48 Afgan uyruklu mülteci karayolu kenarında jandarma ekiplerince bir araya getirildi.

Kişi başı Bin dolar Yakalanan Afgan mülteciler, minibüsü şoförü ve muavinin kaza sonrası kaçtığını söylerken, kişi başı Bin dolar ücret ödedikleri ortaya çıktı. Kaza sonrası firar eden iki Türk organizatör kaçtı. Jandarma ekipleri kaçan iki Türk organizatörü ormanlık alanda arama çalışması başlattı. Kazanın planlı yapıldığı iddiası 48 Afgan mülteciyi taşıyan minibüsün kazayı bilerek yaptığı iddia edilirken, minibüsü takip eden başka bir aracın daha bulunduğu ve iki Türk organizatörün kaza sonrası minibüsü takip eden aracı binerek kaçtıkları ileri sürüldü. Jandarma su ve yiyecek dağıttı 18 kişilik minibüse 48 kişinin bindiği olayda, saatlerdir aç oldukları öğrenilen Afgan mültecileri Ula İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ekmek arası köfte ve su ikram edildi. İki Türk organizatörün 48 bin dolar ücret aldığı mültecilere saatlerdir ne yiyecek ne de su vermediği öğrenildi.

