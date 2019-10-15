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15 Ekim 2019 Salı günü yayınlandı
Mülteci kaçaklığına organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi

Mülteci kaçaklığına organizatörlük yaptıkları iddia edilen 2 kişi adliyeye sevk edildi

Emniyetten detay görüntüler

Kaçak Mülteci Akalan Nani Akkale 

-Zanlılardan emniyetten çıkış görüntüleri

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- Çanakkale'de mülteci kaçaklığına yönelik yapılan operasyonlarda, mültecilere organizatörlük yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 yabancı uyruklu şahıs adliyeye sevk edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda önceki gün kaçak olarak Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmeye çalışan 25 yabancı uyruklu mülteci yakalanmış ve işlemlerinin tamamlanması sonrası tamamı Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne sevk edilmişti. Mültecilere organizatörlük yaptığı tespit edilen Afgan uyruklu M.K. ve A.J. ise gözaltına alınmıştı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 2 zanlı, buradaki işlemlerinin tamamlanması sonrası hakim karşısına çıkarılmak üzere adliyeye sevk edildi.
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