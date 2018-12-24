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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma - İSTANBUL

Müjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma - İSTANBUL

- Adliyenin içinden görüntülerMüjdat Gezen ve Metin Akpınar hakkındaki soruşturma - Savcılıktaki ifadeleri tamamlanan Gezen ve Akpınar, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Gezen'in savcılık ifadesinde, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildiDETAYLAR EKLENDİİSTANBUL (AA) - Oyuncu Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında başlatılan soruşturma kapsamında, adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk oldukları Halk TV'deki bir programda sarf edilen ve tepki çeken sözleri üzerine haklarında soruşturma başlattığı Gezen ve Akpınar'ın savcılık işlemleri tamamlandı.Savcılıktaki ifadelerinin ardından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen, haklarında adli kontrol tedbirleri uygulanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.Gezen'in savcılık ifadesinde, Halk Arenası adlı programda yaptığı konuşmanın kendisine ait olduğunu belirterek, TV programındaki sözleri mizah amaçlı söylediğini, herhangi bir hakaret kastı bulunmadığını anlattığı öğrenildi.

Adli Kontrol Avcılık Trol 

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