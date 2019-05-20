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20 Mayıs 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Müjdat Gezen: İmamoğlu 500 bin farkla gelecek

Müjdat Gezen: İmamoğlu 500 bin farkla gelecek

Müjdat Gezen Deutsche Welle'ye verdiği röportajda Yüksek Seçim Kurulu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimlerinin tekrarlanması kararını değerlendirdi. Atatürk Kültür Evi'nin organizasyonuyla Almanya turnesine gelen ve Eyvallah adlı oyununu sahneleyen Müjdat Gezen, seçimleri kazanan Ekrem İmamoğlu'na bu karar karşısında destek veren sanatçılara yönelik yapılan açıklamaları eleştirdi.

Turne Allah 

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