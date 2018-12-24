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24 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma - İSTANBUL İzle

Müjdat Gezen hakkındaki soruşturma - İSTANBUL İzle

- Müjdat Gezen'in adliyeye gelişiMüjdat Gezen hakkındaki soruşturma - Oyuncu Müjdat Gezen, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye geldiİSTANBUL (AA) - Oyuncu Müjdat Gezen, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, ifade vermek için polis eşliğinde adliyeye getirildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, konuk olduğu Halk TV'deki bir programda yaptığı açıklamaları üzerine Gezen hakkında başlattığı soruşturma sürüyor.Polis ekipleri, savcılığın ifadeye çağırması üzerine Gezen'in evine gitti.Gezen, kendi aracıyla avukatı ve eşiyle İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'na geldi. Polis ekipleri de Gezen'e eşlik etti.Müjdat Gezen, daha sonra, ifade işlemleri için savcılığın bulunduğu bölüme geçti.

Televizyon Polis Televizyon Programı 

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