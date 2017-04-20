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20 Nisan 2017 Perşembe günü yayınlandı
Müjdat Gezen “hakaret” suçundan ifade verdi Haberi

Müjdat Gezen “hakaret” suçundan ifade verdi Haberi

AK Parti İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu ' nun sinema sanatçısı Müjdat Gezen hakkında, yaptığı basın toplantısında şahsına hakaret ettiği gerekçesiyle suç duyurusunda bulunması üzerine Müjdat Gezen Anadolu Adalet Sarayı ' na gelerek ifade verdi. Çıkışta açıklama yapan Gezen, “O, bana hakaret ediyor ifade vermiyor, ben etmediğim hakaretten dolayı, kuzu dedim diye ifade veriyorum” dedi.

Müjdat Gezen Anadolu Adalet Sarayı Burhan Kuzu Milletvekili Adalet Sarayı 

Müjdat Gezen Hakkında
Aynı yıl Doğan Kardeş çocuk dergisinde şiirleri yayımlandı. Yine bu yıllarda İstanbul Radyosu Çocuk Kulübü'nde mikrofonla tanıştı. 1956-57 yıllarında çeşitli amatör tiyatro topluluklarında rol aldı ve 1960 yılında İstanbul Belediyesi Şehir Tiyatroları' nda profesyonel oldu. Aynı yıl Vefa Lisesi'ni bitirdi. 1961 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarları Tiyatro Bölümü'ne girdi. 1962 yılında ilk filmini çevirdi. Gezen, 1963 yılında ilk özel ti...
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Burhan Kuzu Hakkında
Aynı yıl Tekirdağ’da Maiyet Memuru olarak kaymakamlık stajını yaptı. 6aylık stajın ardından İçişleri Bakanlığı’nın muvafakatını da alarak, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Kürsüsü’ne asistan olarak girdi.Bu arada hakimlik ve savcılık sınavlarında da başarılı olan Burhan Kuzu 1984 yılında doktor,1987 yılında yardımcı doçent,1989 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu.1980-82 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi Huku...
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