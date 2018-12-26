Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Mühürlenen evlerine girip eşyalarını taşıdılar

Mühürlenen evlerine girip eşyalarını taşıdılar

Boşaltılan binalar

Polis Bild Polis Ekipleri 

-Çevreden detay
-Nakliye ekipleri
-Belediye ekiplerinin gelişi
-Zabıtaların mühürleri sökmeleri
-Eşyaların taşınması
--Arşiv Görüntüler-

( ZONGULDAK )- Çatlak oluşan binalardaki 25 kişi tahliye edildi ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki bina, dün akşam saatlerinde duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Sabah erken saatlerde evine gelen vatandaşlar, yetkililerin mühürleri sökmesiyle birlikte evlerine girerek eşyalarını taşıdılar. Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak’ta 4 katlı 9 daireli bir apartman ve 2 katlı 2 daireden oluşan toplam 11 dairede yaşayan bina sakinleri, polisi arayarak binanın iç ve dış kısımlarında çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri binada inceleme yaparken, polis ekipleri de apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti. Güvenlik çemberine alınan binalar, yetkililer tarafından mühürlendi. Geceyi akrabalarının yanında geçiren vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine geldi. Belediye ekipleri de olay yerine gelerek evinden eşyalarını almak isteyen vatandaşların kapılarındaki mühürleri söktü. Mühürlerin sökülmesinin ardından evlerine giren vatandaşlar eşyalarını alarak evlerini terk etti.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı