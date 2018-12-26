Mühürlenen evlerine girip eşyalarını taşıdılar

-Çevreden detay

-Nakliye ekipleri

-Belediye ekiplerinin gelişi

-Zabıtaların mühürleri sökmeleri

-Eşyaların taşınması

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( ZONGULDAK )- Çatlak oluşan binalardaki 25 kişi tahliye edildi ZONGULDAK - Zonguldak'ta iki bina, dün akşam saatlerinde duvarlarında oluşan çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı boşaltıldı. Sabah erken saatlerde evine gelen vatandaşlar, yetkililerin mühürleri sökmesiyle birlikte evlerine girerek eşyalarını taşıdılar. Merkez Meşrutiyet Mahallesi Sağlık Sokak’ta 4 katlı 9 daireli bir apartman ve 2 katlı 2 daireden oluşan toplam 11 dairede yaşayan bina sakinleri, polisi arayarak binanın iç ve dış kısımlarında çatlaklar oluştuğunu bildirdi. Bunun üzerine bölgeye AFAD, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. AFAD ekipleri binada inceleme yaparken, polis ekipleri de apartmanı tedbir amaçlı tahliye etti. Güvenlik çemberine alınan binalar, yetkililer tarafından mühürlendi. Geceyi akrabalarının yanında geçiren vatandaşlar, sabah saatlerinde evlerine geldi. Belediye ekipleri de olay yerine gelerek evinden eşyalarını almak isteyen vatandaşların kapılarındaki mühürleri söktü. Mühürlerin sökülmesinin ardından evlerine giren vatandaşlar eşyalarını alarak evlerini terk etti.

