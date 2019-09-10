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10 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

Mühürlenecek bina bulamayınca ağaçları mühürlediler

MÜHÜRLENEN AĞAÇLARDAN GÖRÜNTÜLER

Kaçak Gesi İmar Planı Genel Sekreter 

-KAÇAK OTOPARK ALANINDAN GÖRÜNTÜLER
-MUGADA SAHİLİNDEN GÖRÜNTÜLER

( BARTIN ) - BARTIN

- Bartın’da ruhsatsız halde çalışan otoparkı mühürlemek isteyen ekipler, alanda kapı ve bina bulamayınca iki ağacı mühürledi.Olay Bartın Mugada sahilinde meydana geldi. Bartın İl Özel İdaresi tarafından bölgede gerçekleştirilen turizm yatırımı kapsamında uygulama imar planına yönelik çalışmalar yapıldı. Bu kapsamda sahildeki ruhsatsız ve izinsiz yapılara yönelik mühürleme çalışmaları da gerçekleştirildi.
Sahilde ruhsatsız ve kaçak olarak işletilen bir otoparka giden ekipler arazide bir kapı ve bina bulamayınca çözümü iki ağacı mühürlemekte buldu. Ağaçlara asılan mühürlerde “Bu işyeri genel sekreterlik makamının olurları ile işyeri açma ve çalışma ruhsatları yönetmeliğinin 6. maddesi hükümlerine göre mühürlenmek sureti ile kapatılmıştır” ifadeleri yer aldı.Sahil bölgesinin hemen karşısında kalan arazide iki ağacın mühürlendiğini gören vatandaşlar ise büyük şaşkınlık yaşadı.
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