Muhtarlıkta yarım asırı devirdi; 10 cumhurbaşkanı, 31 başbakan gördü

-Plaketler ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hediye etmiş olduğu kalem ile görüntü

-Vatandaş ile röportaj



( İZMİR -ÖZEL) İZMİR



- İzmir’de yaşayan 80 yaşındaki Ali Çetin Çolpan babadan kalma bakkal dükkanında 55 yıldır aralıksız muhtarlık yaparak adeta rekor kırıyor. En son yapılan yerel seçimlerde muhtarlıktan ayrılmayı düşünen Çolpan, mahallelinin isteği ile tekrar muhtar olarak görevine devam ettiğini belirtti.

Çolpan, muhtarlığı süresince 10 cumhurbaşkanı, 31 başbakan, 13 yerel seçim gördü. İzmir’in düşman işgalinden kurtulduğu 9 Eylül günü İzmir’de doğan 80 yaşındaki Ali Çetin Çolpan, 55 yıldır aralıksız muhtarlık görevini sürdürüyor. Konak ilçesine bağlı Tınaztepe mahalle muhtarlığını babadan kalma bakkal dükkanında yürüten Çolpan, bugüne kadar 10 cumhurbaşkanı, 31 başbakan, 13 yerel seçim 21 genel seçim gördü. Muhtarlık görevi sırasında birçok hadise de atlatan Çolpan, en son 3 yıl önce mahallesindeki kavgayı ayırmak isterken vücuduna 2 mermi isabet etti. Bir süre hastanede tedavi gören Çolpan, kurşunlara rağmen görevini bırakmadı. Muhtarlık görevi süresince birçok hediye ve plaket de alan Çolpan hepsine gözü gibi bakıyor. Hediyeler arasında en çok dikkat çeken ise kalem. Geçen yıl Ankara'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir toplantıda kendisine hediye ettiği kalemi bakkal dükkanındaki çekmecesinde saklayan Çolpan, muhtarlıktan ayrılmayı düşünse de, mahallelinin isteği ile tekrar muhtar olarak görevine devam ettiğini ifade etti.

Bırakmak istedi, mahalleli adını yazıp sandığa attı En son yerel seçimlerde muhtarlığı bırakmaya niyetli olduğunu söyleyen Çolpan, "Çok sevdiğim arkadaşlar 'senden başka kime oy vereceğiz' diyerek beyaz kağıda adımı yazmışlar. Sonuçta tekrar seçildim. Kimseyi kırmadım, elimden geleni yaptım, huzurluyum’’ dedi.

55 yıllık muhtarlık sırrını ise tek bir cümleyle ile özetleyen Çolpan, "Halka yardım edeceksin ve elinden geleni yapacaksın" diye konuştu.

Çolpan bir daha muhtarlığa aday olmayacağını belirtse de mahalleli Çolpanı bırakmayı pek istemiyor. Mahalle sakinlerinden Senem Biricik isimli vatandaş (43), "Çetin ağabey hem çocukluğumuzun bakkalı hem de büyüğümüz hem de muhtarımız. Biz burada muhtar olarak kalmasını istiyoruz" dedi.



