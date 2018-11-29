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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Muhtarlık seçimlerini kaybeden kızının projelerini gerçekleştirmek için aday oldu

Muhtarlık seçimlerini kaybeden kızının projelerini gerçekleştirmek için aday oldu

Muhtar adayı Zekeriya Kargın ve geçen seçim aynı mahalleye muhtar adayı olan kızı Naz kargı.

Muhtarlık Seçimi Yerel Seçimler Toplantı Yerel Seçim 

-Açıklama yapılan mekan detay görüntü.

( MUĞLA - ÖZEL) MUĞLA

- -Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesinde 2014 yerel seçimlerinde muhtar adayı olarak seçimi kaybeden Naz Kargın'ın babası Zekeriya Kargın, kızının projelerini gerçekleştirmek için aynı mahalleye muhtar adayı oldu. Muğla'nın Menteşe İlçesi Muslihittin Mahallesi'nde bir önceki yerel seçimlerde aday olan, ancak muhtarlık seçimini kaybeden Naz Kargın'ın babası emekli sendikacı Zekeriya Kargın, kızının projelerini hayata geçirmek için muhtar adayı oldu. 13 Bin 500 nüfuslu mahalleye 2019 yerel seçimleri için muhtar adayı olan Zekeriya Kargın, "Kızım seçimlere 25 gün kala böyle bir şey düşündü. Mahalleye kadın eli değmesi gerektiğini söyledi.

Bir girişimde bulundu. Olmadı. Tabiki halkın takdiri. Bu dönem ben aday oldum. Mahallenin daha hızlı hizmet alması için aday oldum. Yaşadığım kenti ve mahallemi seviyorum. Mahalleme hizmet vermek istiyorum" dedi.
Babasının adaylık açıklamasına katılan Naz Kargın ise babasına bu süreçte destek vereceğini belirterek, "2014 yılında yerelde kadın muhtar adayı yoktu. Oturduğum mahallede ise yüzde 54 kadın seçmen vardı. Seçime az bir zaman kala aday oldum. Güzel bir ekiple sokak çalışmaları ve sokak toplantıları ile evlere ulaşmaya çalıştık. Avantaj ve dezavantajlarımız vardı. Genç olmam seçimi olumsuz etkiledi ve seçimi kaybettik. O dönemde bizim projelerimiz vardı. Projeleri hayata geçirmek gerekiyor. Üzerinden bir dönem geçti. Projelerin yarım kalmaması için bu seçim babamla devam edeceğiz" diye konuştu.
(MAZ-MB-Y)
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