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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Muhtarlık bürosuna yanıcı madde ile saldırı kamerada Haberi

Muhtarlık bürosuna yanıcı madde ile saldırı kamerada Haberi

Güvenlik kamerası

Parmak Parmak İzi Kaçış Polis Ekipleri Saldırı 

-saldırı anı
-Muhtarlıktan detaylar
-Mahalle muhtarı ile röp.
-Genel detaylar

( ESKİŞEHİR )- Kimliği belirsiz kişiler muhtarlığa sıvı yanıcı dökerek yakmaya çalıştı- Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Ülüğ:- “Muhtarlığın yan tarafı ve pencere yanmış” ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de, Mamure Mahallesi Muhtarlığının bulunduğu konteyner kimliği belirsiz kişiler tarafından sıvı yanıcı madde ile yakılmaya çalışıldı. Polis ekipleri şüpheli şahısları arama çalışmalarını sürdürürken, muhtarlıkta yangınla birlikte meydana gelen parlamanın şiddeti güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Alınan bilgiye göre; dün gece saat 02.30 sularında muhtarlık bahçesine gelen kimliği belirlenemeyen 2 şahıs, banklarda bir süre durdu. Alkollü oldukları iddia edilen şahıslar, daha sonra henüz tespit edilemeyen sıvı yanıcı madde ile muhtarlığın bulunduğu konteynerin pencere bölümüne dökerek ateşe verdi. Yaşanan büyük parlama sonrası konteyner yanmaya başlarken, şüpheli şahıslar olay yerinden kaçtı. Yangın, konteynerin metal olması nedeniyle bir süre sonra söndü. Yapılan saldırı sonrası bölgeye sevk edilen polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, saldırı yapılan bölgeden delilleri toplayıp ve parmak izi çalışması yaparken, diğer ekipleri ise güvenlik kameraları araştırmalarında saldırıyı yapan şahısların kaçış istikametini belirleyerek çalışmalarını sürdürdü. “Muhtarlığın yan tarafı ve pencere yanmış” Yaşanılan olay sonrası açıklama yapan Mamure Mahallesi Muhtarı İnci Ülüğ, “Akşam kapattım gittim muhtarlığımı mesai saatinde. Sabah 09.00’da geldiğimde bu görüntüyle karşılaştım. Kimi, ‘Gece 00.00’a kadar bir şey görmedim’ diyor. Kimileri de, ‘Akşam 21.00’da burada birileri vardı’ diyor. Buralar, ağaçların gölgesi nedeniyle karanlıkta kalır. Gece alkol almak için oturuyorlar, sohbet etmek için oturuyorlar. Kendini bilen oluyor, bilmeyen oluyor. Şüphelendiğim biri yok. Zarar sadece muhtarlığın yan tarafı ve pencere yanmış. Pencerenin ucunda perde var, o tutuşmamış. Herhangi bir yaranma da olmadı. Zaten ben sabah işe gelmesem görmüyordum, kimse görmemiş. Yangın kendi kendine sönmüş. Bir de üstünde 4-5 tane soda şişesi gördük. Sabah Olay Yeri İnceleme ekipleri baktığı zaman çok fazla şişe vardı” ifadelerini kullandı.
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