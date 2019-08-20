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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Muhtarlık binasında yangın - KAHRAMANMARAŞ

Muhtarlık binasında yangın - KAHRAMANMARAŞ

- Muhtarlık binasında yangın - İtfaiye ekiplerinin gelişi - Muhtarlık tabelası - Yangının çıktığı dinlenme odasından detaylar - Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar'ın açıklamaları Kahramanmaraş 'ta muhtarlık binasında yangın - Muhtarlığın dinlenme odasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldüKAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş 'ın merkez Dulkadiroğlu ilçesinde muhtarlıkta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Alınan bilgiye göre, Doğukent Mahallesindeki Muhtarlık binasının dinleneme odasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Bu sırada muhtarlıktan dumanların yükseldiğini gören mahalle bekçilerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, alevleri diğer odalara sıçramadan yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucu söndürdü.Yangında dinlenme odası kullanılamaz hale geldi.Mahalle Muhtarı Ahmet Bayraktar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bekçilerin haber vermesiyle yangından haberdar olduğunu söyledi.

Mahalle sakinlerinin de yardımıyla yangının söndürüldüğünü belirten Bayraktar, "Mahalle bekçilerimiz beni aradı muhtarlıkta yangın var diye. Kapılar kitliydi ve geldim kapıları açtım. Muhtarlıkta o anda kimse yoktu. Böyle bir ufak kaza geçirdik." dedi.
İtfaiye ve polis ekipleri yangının çıkış sebebinin belirlenmesi amacıyla çalışma başlattı

Polis Muhabir Polis Ekipleri 

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