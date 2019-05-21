Muhtarlardan meraların korunması kararına tam destek

-Muhtarların göçerler konusunda alınan valilik kararına destek açıklaması

-Posoflu muhtarların kaymakamlık önünde toplanması ve meraların korunması kararına destek açıklaması



( ARDAHAN ) ARDAHAN



- Ardahan'da bir araya gelen muhtarlar, Valilikçe alınan 'Meraların korunması' kararına tam destek verdi. Ardahan'ın Damal ve Posof ilçelerinde bir araya gelen muhtarlar, meraların korunmasına ilişkin Ardahan Valiliği tarafından alınan kararın arkasında olduklarını söyledi.



Damal'da toplanan muhtarlar adına konuşan İkizdere Köyü Muhtarı Onur Demir, Ardahan meraları başkalarının değil, öncelikli olarak Ardahanlı üreticilerin hakkıdır. Hayvan hareketlerinin fazla olması maalesef hayvan hastalıklarını da arttırıyor dedi.

Demir, "Köylüler olarak yaklaşık 6 ay kar altında cefa çekerek adeta yurt beklemekteyiz. Yaz aylarının gelmesi ile birlikte hayvanlarımız meralara çıkartılarak otlatılmak ta. Bizler meralara hayvanlarımızı çıkarmadan önce tüm koruma aşılarını yaptırmaktayız. Kontrolsüz göçler nedeni ile bir yerden başka bir yere taşınan hastalıklar bizlerin hayvanlarına da bulaşmaktadır. Kontrolsüz göç nedeniyle mera kapasitesinin kat kat üstünde hayvan getirilmektedir. Bu da meralarımızın tahrip olmasına, yararlı otların yok olmasına neden olmaktadır. Yok olan mera tekrar yerine gelmez. Mera hayvancılığı ile geçinen bizler için meraların yok olması ve köylerde huzurun kalmaması 'bir göç' sebebidir. Kontrolsüz göçün sonucunda kışlık için biçimini yapacağımız çayırlarımızı otlatmak zorunda kalıyoruz. Kış için yeterli hazırlık yapamadığımız takdirde dışarıdan saman ve ot almak zorundayız. Bu da zaten zor kış şartları ile birlikte ekonomik olarak bizleri zor durumda bırakmaktadır. Yine kontrolsüz göçler nedeniyle su kaynaklarımız ve su hatlarımız zarar görmektedir. Valiliğin kontrolsüz hayvan göçleri ile ilgili aldığı karar bizim ortak kararımızdır. Yıllardır kullanılan meralar söz konusu kararla asıl sahiplerine verilmiştir. Göçlerden kaynaklı ortaya çıkan sosyal sorunlarda bu şekilde giderilmesi bizi mutlu etmiştir. Muhtarlar olarak bu kararın sonuna kadar arkasındayız" şeklinde konuştu.

Muhtarların açıklaması sırasında Ardahan İl Genel Meclis Başkanı Murat Dalanbay'da destek amaçlı hazır bulundu. Posof ilçesinde de Muhtarlar Kaymakamlık Parkı önünde bir araya gelerek ortak basın açıklaması yaptı. Burada muhtarlar adına konuşan Posof'un Sarıdarı köyü Muhtarı Muhammet Kurşun Posof'un geleceği ve çıkarı için toplandıklarını söyledi.



Kurşun, "Her şey Posof için. Bu amaçla burada bir araya geldik. Bizim burada tek geçim kaynağımız hayvancılıktır. Ülke ekonomisine katkı sumak ve göç vermemek için hayvancılığımızın yemini karşılayan meralarımızın korunması lazım. Daha önceki kontrolsüz hayvan göçleri meralarımıza zarar verdi. Aşırı otlatmada dolayı meralarımız zarar gördü. Bu konuda valilikçe alınan karar ortak kararımızdır ve sonuna kadar destekliyoruz. Ve meralarımızın kiralanmasını istemiyoruz" dedi.



