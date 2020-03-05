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05 Mart 2020 Perşembe günü yayınlandı
Muhtarlardan CHP Milletvekili Özkoç’a şok tepki

Muhtarlardan CHP Milletvekili Özkoç’a şok tepki

Muhtarlardan görüntü

Cumhurbaşkanı Basın Açıklaması Milletvekili 

-Pankarttan görüntü
-Röportaj
-Pankartın parçalanması ve yakılması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN )- Adıyaman'da muhtarlar Meclisi karıştıran CHP Milletvekili Engin Özkoç'un resmini yırttı ADIYAMAN

- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı hakaretlerde bulunan ve meclisin karışmasına neden olan CHP Milletvekili Engin Özkoç’un resminin olduğu pankart muhtarlar tarafından parçalanarak yakıldı.Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, hakaretlerde bulunan ve meclisin karışmasına neden olan CHP Milletvekili Engin Özkoç’a yönelik tepki amaçlı Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği'ne bağlı mahalle muhtarları tarafından basın açıklaması düzenlendi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın resminin bulunduğu üzerinde ‘Senin yoluna bir değil, bin muhtar feda olsun reis yazılı pankart açarak açıklamalarda bulunan mahalle muhtarları Milletvekili Özkoç’a, tepki gösterdi.Adıyaman Köy ve Mahalle Muhtarları Mesleki Dayanışma Derneği Başkanı Abdulkadir Geylani Taş konuyla ilgili gerçekleştirdiği basın açıklamasında, “52 yaşındayım ve bu güne kadar böyle vahim bir olay görmedim. Bizler milletvekillerini neden gönderiyoruz, milletimizin sorunlarını dile getirsinler diye ve sorunları çözsünler diye. Türkiye savaş açmışken kendi içimizde savaşmanın ne olduğunu anlamıyorum bir türlü. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı şuan baş komutandır. Baş komutana yapılan saygısızlık Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılmıştır. Cumhurbaşkanımıza yapılan hakaret cumhurbaşkanımızın şahsına değil, baş komutanın kendisinedir, dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yapılmıştır. Biz cumhurbaşkanımızın, baş komutanımızın ve Suriye’de savaşan bütün askerlerimizin emrindeyiz. Bu lafı eden adamların da meclis altında kalmasından taraftar değiliz. O milletvekilinin dokunulmazlığının kaldırılması lazımdır” diye konuştu.
Yapılan açıklamalar sonrasında muhtarlar, CHP Milletvekili Engin Özkoç’un resminin bulunduğu ve resim üzerinde çarpı atılan aynı zamanda, “Kendine gel Özkoç, Reise, uzanan dili keser kalkan kolu kırarız” yazısının bulunduğu pankartı parçalayarak ateşe verip yaktılar.
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