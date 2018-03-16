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16 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Muhtarlardan Afrin’e iki TIR dolusu yardım İzle

Muhtarlardan Afrin’e iki TIR dolusu yardım İzle

-Konuşmalar

Yardım Kampanyası Yardım Malzemesi İç Çamaşırı Çam Sakızı 

--Tırların yola çıkması
--Detaylar

( SİVAS - HD)- Sivas’ta mahalle muhtarları tarafından Afrin için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan iki tır dolusu yardım Arfin’e gönderildi. SİVAS

- Sivas’ta mahalle muhtarları tarafından Afrin için düzenlenen yardım kampanyasında toplanan 2 tır dolusu yardım Arfin’e gönderildi. Sivas’ta Afrin operasyonunu desteklemek için bir araya gelen;Şeyhşamil, İstiklal, Gültepe, Kılavuz, Yenişehir, Mehmet Paşa, Tuzlugöl, Dörteylül, Mehmet Akif Ersoy ve Yiğitler Mahallesi muhtarları düzenledikleri kampanya ile iç çamaşırı, şampuan ve bisküviden oluşan iki tır dolusu yardım malzemesi topladı. Toplanan bu yardımlar bugün düzenlenen programla Arfin’e gönderildi. Programa katılan Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, “Silahlı kuvvetlerimiz Afrin’de çok onurlu, seviyeli, insan haklarına riayet eden, adeta kılı kırk yaran, en ufak bir sivilin hayatına mal olmayacak dünyada örnek gösterilmesi gereken bir mücadele içerisinde. Millet olarak dualarımızla, her türlü imkânlarımızla onların yanında olmaya çalışıyoruz. Topyekun onlara destek olmaya çalışıyoruz. Orada mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimize, Özgür Suriye Ordusu mensuplarına moral ve motivasyon anlamında çam sakızı çoban armağanı derler bizde, imkânları ölçüsünde bir kampanya başlattılar. Bu kampanya Sivas halkını yansıtıyor. Muhtarlarımıza böyle bir düşünce ve kampanyadan dolayı teşekkürlerimi, şükranlarımı iletiyorum.” dedi.
Programda konuşan Gültepe Mahallesi Muhtarı Ahmet Turan Dağaşan, “Biliyoruz ülkemiz çok güçlü, Mehmetçiğin hiçbir şeye ihtiyacı yok ancak bizler de burada boş boş oturmak istemiyoruz. Onların yanında olduğumuzu göstermek için böyle bir kampanya gerçekleştirdik ve bugün topladığımız iki tır yola çıkacak, bize destek veren herkese teşekkür ediyoruz.” Şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından yardım malzemeleri ile dolu tıplar Arfin’e hareket etti. (TŞ-GF-Y)
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