Muhtarlar kursta bilgisayar öğreniyor

-Muhtar bilgisayarda öğrendiklerini valiye gösterirken

-Vali Yunus Sezer röportajı

-Muhtar Erdal Kürkçü röportajı

-Muhtar Ruhi Yeşilyurt röportajı

-Muhtar Behzat Kürkçü röportajı



( KIRIKKALE ) KIRIKKALE



- Kırıkkale’de teknolojiyi kullanabilmeleri amacıyla açılan “temel bilgisayar kullanım” kursunda muhtarlar ilk defa bilgisayar başına geçti. Kırıkkale Valiliği tarafından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünde merkez köy ve mahalle muhtarlarına yönelik açılan 10 günlük kursta, 39 muhtar “temel bilgisayar kullanım” eğitimi alıyor. İlk defa bilgisayar başına geçen bazı muhtarları ise kursun 6. gününde temel programları kullanıp dilekçe yazma, ikametgah adresi girme, nüfus kayıt örneği ve Muhtarlık Bilgi Sistemini kullanma gibi buna benzer işlemleri yapıp, vatandaşlara kolaylıkla teknolojik olarak hizmet verebilecek. Haftanın belirlenen gün ve saatlerinde bilgisayar öğretmenleri eşliğinde temel programların yanı sıra İnternet kullanmayı da öğrenen muhtarlar, artık kendi sistemleri üzerinden işlemlerini kolaylıkla yapmanın heyecanını yaşıyor. Kursta muhtarlar ile bir araya gelen Kırıkkale Valisi Yunus Sezer’in gazetecilere yaptığı açıklamada, “Artık dönem dijital hizmet dönemi. Bütün hizmetler artık dijital ortamda vatandaşlarımıza sunuluyor. Eski klasik yönetim şekli değişti. Dolayısıyla muhtarlarımız teknolojiyi en iyi şekilde kullanıp vatandaşlarımıza daha iyi hizmet vermesi maksadıyla Kırıkkale’de bilgisayar kursu açalım dedik. Bilgisayar kursuyla birlikte bizim e-devlet kapısından CİMER’e işte bizim Açık Kapı Sisteminden, Muhtar Bilgi Sistemine (MBS) kadar yine aynı şekilde Adres Kayıt Sistemine (AKS) kadar tüm sistemleri muhtarlarımıza gösteriyoruz. Bunun yanında muhtarlarımıza basit programları kullanma; Word, Excel gibi programlar işte dilekçe yazma, mahallesi ile ilgili gayri istatistikleri tutabilme. Bunlarda öğrenmelerini amaçlayan temel bilgisayar programlarını arkadaşlarımıza öğretiyorlar. Arkadaşlarımızın memnuniyetinden mutluk olduk” dedi.

Hiç bilgisayar kullanamayan muhtarların olduğunu da belirten Sezer, “Yukarı sınıfta da gördük sayı baya fazla ya da az düzeyde bilgisayar kullanan muhtarlarımız da fazla. Dolayısıyla muhtarlarımızı da hem bilgi tazeleme hem de teknoloji ile daha iyi kullanma imkânı bu kurslar sayesinde olacak. İnşallah temel amaç mahallelerimiz de hizmet yarışı, daha iyi hizmet yarışı, daha çok vatandaşımıza ulaşma ve dönemin devrin dilini kullanabilme, gençlerimize ulaşma, gençleri muhtarlar ile muhtarların yaptığı hizmetleri barışık hale getirilmesi, temel amacımız bu” şeklinde konuştu.

Daha önce bilgisayar bilmediklerini ifade eden muhtar Erdal Kürkçü, “Hiçbir şey bilmiyorduk ama yavaş yavaş bir şeyler öğreniyoruz. Muhtar Bilgi Sistemini, kayıtların geliş-gidişini. Daha önce bilgisayar kullanma bilgim yoktu. Cep telefonu kullanıyoruz ama bu cep telefonu gibi değil. Muhtar Bilgi Sistemini girip her şey yapabiliyoruz” dedi.

Muhtar Ruhi Yeşilyurt, “Sayın valimizin katkılarıyla Halk Eğitim Merkezinde bize kurs verildi.

Kurs bizi gerçekten çok güzel bilgilendirdi. Bu bilgisayar sisteminin üzerinde durup mahalle sakinlerinin taleplerini yerine getireceğiz. Ben baya bir şey öğrendim; Allah razı olsun hocamın sayesinde sisteme girmeyi, ikamet girmeyi öğrendik, nüfus cüzdanı örneği vermeyi öğrendik” dedi.

Muhtar Behzat Kürkçü ise, “Kurumlar arası dilekçeler nasıl yazılır, nelere dikkat edilir, kurallar nedir, sayın hocamız bir haftadır bizlere öğretiyor. Burada genç olmamdan ziyade çok yaşlı muhtar ağabeylerim var. Gerçekten onlarda hevesle zevkle bu kursa devam ettiler. Sayın hocamızın anlatım üslubu güzel olması çok sevdirdi bize kursu bütün muhtarlarımıza burada her gün şu an hemen hemen 6’ıncı günümüz, 4 günümüz kaldı. Zevkle geliyoruz beraber burada bir şeyler öğreniyoruz. Gerçekten de güzel gidiyor, baya yol aldık” diye konuştu.