Muhtarlar El Hamra Sarayını gezdi - GRANADA

- Detaylar - Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan 50 muhtar, Granada kentindeki El Hamra Sarayı'nı gezdi - Muhtar Kaya: "İslam medeniyetinin kokusunu aldık. Biz Endülüs'ü kitaplardan hatırlıyoruz. Bizzat gördük, çok memnun olduk"GRANADA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "muhtarların farklı kültürleri görebilmesi için yurt dışı gezilerinin organize edilmesi" talimatı çerçevesinde 5 ilden 50 muhtar, İspanya 'nın Endülüs bölgesindeki ikinci günlerinde El Hamra Sarayı'nı gezdi.Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan muhtarların yer aldığı kafile, Endülüs bölgesindeki İslam dönemi yapılarından El Hamra Sarayı'nı ziyaret etti.Trabzon'dan gelen muhtarlardan Mehmet Kaya, sarayın "muazzam" olduğunu belirterek "İslam medeniyetinin kokusunu aldık. Biz Endülüs'ü kitaplardan hatırlıyoruz. Bizzat gördük, çok memnun olduk." dedi. Kaya, havanın yağmurlu olması dışında hiçbir sorunla karşılaşmadıklarını kaydederek etkinliğin düzenlemesinde emeği geçenlere teşekkür etti.Bolu'dan gelen muhtarlardan İlhami Ortacıoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle bir program yaptırmasının kendilerini onurlandırdığını ifade ederek "Şu ana kadar muhtarlara verdiği değerden dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu. Tüm masrafları sponsorlar tarafından karşılanan program çerçevesinde dün Kurtuba Camisi'ni ziyaret eden muhtarlar, yarın Türkiye'ye dönecek.El Hamra Sarayı'nın temelleri, 1232'de Endülüs Emevilerinin devamı olan Beni Ahmer Sultanlığı döneminde atılmıştı. Zamanla genişletilen ve uzun yıllar hükümdarlık sarayı olarak kullanılan El Hamra, 1492'de Müslümanların elinden çıkmıştı. El Hamra Sarayı, Endülüs'teki en önemli İslam eserleri arasında gösteriliyor. Süslemeleriyle dikkati çeken sarayın sütun, kemer, kubbe, tavan, kapı ve duvar gibi birçok yerinde 'Allah'tan başka galip yoktur' anlamına gelen 'La Galibe İllallah' ifadesini görmek mümkün. - Muhtarların gezisiCumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Ocak'ta Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki muhtarlar buluşmasında yaptığı konuşmada "El Hamra Sarayı'nın içindeki kubbede bir ayet yazar. O da ne biliyor musunuz? 'La galibe illallah.' 'Allah'tan başka galip yoktur.' Bakın ne eserler bırakılmış. Bölgeselden başlayıp, bölgeleri daha da daraltmak suretiyle muhtarlarımızı bence buralara götürmekte fayda var. Bütün planları, görevi İçişleri Bakanımıza verdik." demişti.Erdoğan'ın açıklaması üzerine Bakanlık, Bolu, Çanakkale, Erzincan, İstanbul ve Trabzon'dan 50 muhtarın yer aldığı ilk kafileyle dün Endülüs gezilerine başlamıştı.Dün Kurtuba Camisini gezen muhtarlar, El Hamra Sarayı, eski şehir merkezi Albaicin gibi Endülüs'ün tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Muhtarlar Daire Başkanı Şefik Aygöl'ün de yer aldığı kafile, yarın Endülüs'ten ayrılacak.