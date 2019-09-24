Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Muhtarla vatandaşın hizmet tartışması silahlı kavgaya dönüştü Haberi

Muhtarla vatandaşın hizmet tartışması silahlı kavgaya dönüştü Haberi

OLAY YERİNDEN DETAYLAR

( MALATYA ) MALATYA

Polis Silahlı Kavga Polis Ekipleri Öğrenciler 


- Malatya'da mahalle muhtarı ile vatandaş arasında çıkan hizmet tartışmasında muhtar havaya 9 el ateş etti.Olay,Yeşilyurt ilçesine bağlı Kiltepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kiltepe Mahallesi Muhtarı Celal D. ile mahalle sakinlerinden C.D. arasında başlayan hizmet tartışması kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada Muhtar Celal D. havaya 9 el ateş etti. Açılan ateş nedeniyle bir ilkokuldaki öğrenciler büyük korku yaşadı. Okulda kısa süreli panik yaşanırken bazı veliler okula gelerek çocuklarını eve götürdü.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibinin sevk edildiği olayda darp sonucu yaralan C.D. Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri 9 adet boş kovan bulurken Celal D.'yi olayda kullandığı silah ile birlikte gözaltına aldı.Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
İlgili Foto Galeriler
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı