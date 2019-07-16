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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Muhtarın temizlik ordusu iş başında

Muhtarın temizlik ordusu iş başında

Röportaj

Çevre Temizliği Erimli 

-temizleme çalışmalarından görüntü
-vatandaşlardan görüntü
-fotoğraflar

( BURSA ) BURSA

- Mudanya Şükrü Çavuş Mahalle Muhtarı Şeref Şaş, ekibi ve gönüllü mahalleli gençlerle 'Mahallemizi evimiz gibi temiz tutalım" sloganıyla çevre temizliği yaptı. Şükrü Çavuş Mahallesinde bulunan Yel Değirmeni, Yunuslar ve Şükrü Çavuş parklarında ve bu parkların arasında bulunan kısımda yapılan temizlikle çevre duyarlılığına dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten Muhtar Şaş, "Amacımız çevre temizliğine ve çevremize sahip çıkma bilincini yaygınlaştırmak, örnek olmaktır. Yoksa yerlere çöpler atıldığı sürece, yenilen çekirdek kabukları parklara atıldığı sürece ortaya çıkan çirkin görüntüler süpürmekle, toplamakla bitmez. Yaşadığımız mahallemiz evimizdir. Sahip çıkmalı ve korumalıyız. Sınırlı olan kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmalıyız. Bu etkinliğimize destek veren, katkı sağlayan Mudanya Belediyesine, etkinliğimize katılan, ekibime gönüllü gençlerimize de teşekkür ediyorum" dedi.

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