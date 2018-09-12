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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Muhtardan tabelalı ilginç seçim vaadi Haberi

Muhtardan tabelalı ilginç seçim vaadi Haberi

- Tabeladan detaylar

Hırsız Seyyar Satıcılar 

-- Mahalleden ve vatandaşlardan görüntüler
-- Röportajlar
-- Tabela

( ERZURUM )- “Hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır” ERZURUM

- Erzurum’da hurdacıların mahallelerine girmesini istemeyen vatandaşlar muhtardan talepte bulundu. Muhtarda seçim vaadi olarak dediği “Hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır” yazılı tabelayı mahallenin girişine diktirdi. Erzurum'un merkez Yakutiye ilçesine bağlı Artvin yolu üzerinde bulunan Güzelova Mahallesi'nde hurdacılardan bıkan vatandaşlar çözüm için tabela istedi. Hurdacıların mahalleye gelmesiyle hırsızlık olaylarının arttığını, demir malzemelerin çalındığını belirten vatandaşlar, muhtardan bu konuda yardım istedi. Bunun üzerine en son yapılan seçimde yeniden muhtar adayı olan Şahin Coşkun’da seçim vaadi olarak mahallenin girişine “Hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır” yazılı tabelayı mahallenin girişine diktireceği vaadinde bulundu. Yeniden muhtar seçilen Coşkun vaadini yerine getirerek “Hurdacı ve seyyar satıcıların girmesi yasaktır” yazılı tabelayı mahallenin girişine diktirdi. Mahalle sakinlerinden Recai Çelebi, “Eskiden burası köydü. Daha sonra belediyeye geçince mahalle oldu. Yol üzeri olduğu için sürekli seyyar satıcılar, hurdacılar köye geliyor. Bu da hırsızlık olaylarının artmasına neden oluyordu. Muhtar seçim vaadi olarak tabela sözü verdi. Tabelayı diktirdi. Ancak yine de tam çözüme kavuşmadı” diye konuştu.
Köy ahalisinden 72 yaşında ki muhtar babası Sıddık Coşkun’da, “Tabela caydırıcı olur diye düşündük. Bu yüzden seçim vaadi tabela dikildi” dedi.
(AA-AA)
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