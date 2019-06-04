Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
04 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Muhtar olarak ölmek istemişti, olmadı... Haberi

Muhtar olarak ölmek istemişti, olmadı... Haberi

-Selanın muhtar olarak okunması

İhlas Uttu Irak 

--Yakınlarının taziyeleri kabulü
--Tabutun taşınması
--Damadı ile röp
--Vefat eden muhtarın sağ iken iha’ya yaptığı açıklama (arşiv)

( SİVAS - ÖZEL) SİVAS

- Sivas’ta 35 yıl aralıksız muhtarlık yapan 86 yaşındaki Mehmet Aktaş, görevi başında ölmek ve selasında muhtar dedirtmek için 31 Mart seçimlerinde aday olmuş kazanamamıştı. Sevenleri geçtiğimiz yıl ölen eski muhtarın bu isteğini yerine getirdi. Sivas’ın Altuntabak mahallesinde 35 yıldır muhtarlık yapan 85 yaşındaki Mehmet Aktaş, görevi başında ölmek istediğini ve selası okunurken “muhtar” denilmesini isteği için ilerleyen yaşına rağmen 31 Mart seçimlerinde aday olmuştu. 31 Mart seçimlerini kaybeden Aktaş, iki ay sonra, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Aktaş’ın görevi başında ölme isteği gerçekleşmemiş olsa da yakınları selasını muhtar olarak okuttu. Selası ‘muhtar’ olarak okundu Aktaş’ın damadı Nevzat Yıldız yaptığı açıklamada, kayınpederinin muhtar olarak vefat etmek istediğini ancak nasip olmadığını belirtip, “35 yıl aralıksız muhtarlık yaptı. Son seçimde kaybetti. Hep görevi başında ölmek isterdi, nasip olmadı. Selasının böle okunmasını istemişti. Bizde bunu yerine getirdik.” Dedi. İHA’ya açıklamıştı Aktaş, muhtar olarak ölmek istediğini ve selasında ‘muhtar’ denilmesini istediğini İhlas Haber Ajansı’na yaptığı bir açıklamada belirtmişti. 31 Mart seçimleri öncesi Aktaş, İHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“35 yılda yorulmadım. İnsan zevkle yapınca yorulmuyor. Birde bir vaadim var, eski muhtar ölmüş değil de görevdeki muhtar ölmüş diye selam verilsin istiyorum. Vatandaş beni isterse, ölene kadar bırakmayacağım” (GF-
İlgili Foto Galeriler
Irak - İran Sınırında DepremIrak - İran Sınırında Deprem
Irak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk GörüntülerIrak Hükümeti Kerkükün Tamamında Kontrolü Sağladı... İşte İçeriden İlk Görüntüler
Hudut Kartalları vatan için nöbetteHudut Kartalları vatan için nöbette
Başbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın ToplantısıBaşbakan Binali Yıldırım - Irak Başbakanı Haydar El-İbadi Ortak Basın Toplantısı
Irak'ta Parlamento Binası BasıldıIrak'ta Parlamento Binası Basıldı
Suriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe KarşıSuriyeli Peşmergeler Esed Ve DAEŞe Karşı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı