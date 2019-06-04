Muhtar olarak ölmek istemişti, olmadı...

--Yakınlarının taziyeleri kabulü

--Tabutun taşınması

--Damadı ile röp

--Vefat eden muhtarın sağ iken iha’ya yaptığı açıklama (arşiv)



( SİVAS - ÖZEL) SİVAS



- Sivas’ta 35 yıl aralıksız muhtarlık yapan 86 yaşındaki Mehmet Aktaş, görevi başında ölmek ve selasında muhtar dedirtmek için 31 Mart seçimlerinde aday olmuş kazanamamıştı. Sevenleri geçtiğimiz yıl ölen eski muhtarın bu isteğini yerine getirdi. Sivas’ın Altuntabak mahallesinde 35 yıldır muhtarlık yapan 85 yaşındaki Mehmet Aktaş, görevi başında ölmek istediğini ve selası okunurken “muhtar” denilmesini isteği için ilerleyen yaşına rağmen 31 Mart seçimlerinde aday olmuştu. 31 Mart seçimlerini kaybeden Aktaş, iki ay sonra, geçtiğimiz gün geçirdiği kalp rahatsızlığı sonucu hayatını kaybetti. Aktaş’ın görevi başında ölme isteği gerçekleşmemiş olsa da yakınları selasını muhtar olarak okuttu. Selası ‘muhtar’ olarak okundu Aktaş’ın damadı Nevzat Yıldız yaptığı açıklamada, kayınpederinin muhtar olarak vefat etmek istediğini ancak nasip olmadığını belirtip, “35 yıl aralıksız muhtarlık yaptı. Son seçimde kaybetti. Hep görevi başında ölmek isterdi, nasip olmadı. Selasının böle okunmasını istemişti. Bizde bunu yerine getirdik.” Dedi. İHA’ya açıklamıştı Aktaş, muhtar olarak ölmek istediğini ve selasında ‘muhtar’ denilmesini istediğini İhlas Haber Ajansı’na yaptığı bir açıklamada belirtmişti. 31 Mart seçimleri öncesi Aktaş, İHA’ya yaptığı açıklamada şunları söyledi.



“35 yılda yorulmadım. İnsan zevkle yapınca yorulmuyor. Birde bir vaadim var, eski muhtar ölmüş değil de görevdeki muhtar ölmüş diye selam verilsin istiyorum. Vatandaş beni isterse, ölene kadar bırakmayacağım” (GF-

