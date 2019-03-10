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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Muhtar adayları arasında kavga: 5 yaralı - SİİRT

Muhtar adayları arasında kavga: 5 yaralı - SİİRT

- Siirt Devlet Hastanesinin önü - Yaralıların servise götürülüşü - Ambulansın hastaneden ayrılması Siirt 'te muhtar adayları arasında kavga: 5 yaralıSİİRT (AA) - Siirt 'te, muhtar adayları arasında çıkan ve yakınlarının da karıştığı kavgada 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Kurtalan ilçesine bağlı Demirkuyu köyünün muhtarı olan ve yeniden adaylığını koyan S.İ. ile diğer muhtar adayı İ.A. arasında tartışma çıktı. Tartışmaya adayların akrabaları da karıştı.Taşlı sopalı kavgaya dönüşen olay jandarmanın müdahalesi sonucu yatıştırıldı.Kavgada yaralanan 5 kişi Kurtalan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Jandarma ekipleri olayların büyümemesi için köyde güvenlik önlemi aldı.

Hastane Jandarma Güvenlik Önlemi 

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