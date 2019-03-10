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10 Mart 2019 Pazar günü yayınlandı
Muhtar adayı çocuklar için illüzyon gösterisi düzenledi

Muhtar adayı çocuklar için illüzyon gösterisi düzenledi

İllüzyon gösterisinden detay

Hafta Sonu Yerel Seçimler Görece Sihirbazlık Yerel Seçim 

-Çocukların illüzyon gösterisini heyecanla izlemesinden detay
-Çocuklar için düzenlenen gösterilerden detay
-Bahçelievler Mahallesi Muhtar Adayı Metin Özdal’ın röportajı
-Mahalle sakinlerinden Veysi Arslan’ın röportajı
-Gösteriyi izlemeye gelen çocuklardan Rümeysa Arslan’ın röportajı
-Gösteriyi izlemeye gelen Ahmet Berzan Kutlu’nun röportajı
-Gösteri sonrası çocuklara balon verilmesinden detay
-Mahalle sakinlerinden Serap Özturan’ın röportajı
-Genel Detay

( BATMAN ) BATMAN

- Batman merkez Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayı, seçim öncesi mahalle çocukları için düzenlediği illüzyon gösterisi ile hem mahallelinin hem de çocukların gönlünü kazanmayı başardı. Yaklaşan yerel yerel seçimler öncesi Batman’da yaptığı farklı etkinliklerle gündemdeki yerini korumayı başaran Bahçelievler Mahallesi Muhtar adayı Metin Özdal, bu kez de çocuklar için düzenlediği ücretsiz illüzyon gösterisi ile gündeme geldi. Bir salonda düzenlenen ücretsiz gösteriyi izlemeye gelen yaklaşık 2 bin çocuk hafta sonunu gönüllerince eğlenerek geçirdi. Amaçlarının çocukları eğlendirmek olduğunu belirten Özdal, "Amacımız mahallemizi bu tür güzel etkinlilerle tanıtmaktı. Yaklaşık 2 bin çocuğu palyaço ve sihirbazlık gösterileriyle elimizden geldiğince kadar mutlu etmeye çalıştık. Yaptığımız etkiliği aileler ve çocuklar çok hoş karşıladılar. Etkinliklerimize katıldıkları için teşekkür ediyorum. Bu tür etkinliklerimiz seçilsek de seçilmesek de devam edecektir. Mahallemizi en güzel şekilde tanıtmak için sosyal etkinliklerimiz olacaktır. Çocukların mutlu olması bizleri de çok mutlu etti" dedi.
"31 Mart’ta onu muhtar olarak görmek isteriz" Bahçelievler Mahallesi’nde ikamet eden ve illüzyon gösterisini çocukları ile birlikte izlemeye gelen Veysi Arslan, etkinliğin çocuklar için çok iyi olduğunu söyledi.

Arslan, "Muhtar adayımızın bu girişimi için çok teşekkür ediyor ve başarılar diliyoruz. Çocuklar eğlendi, çocukları sevindirdi. Allah’ta onu sevindirdi. Yapmış olduğu etkinlikten dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah 31 Mart’ta onu muhtar olarak mahallemizde göreceğiz" diye konuştu.
İllüzyon gösterisini izlemeye gelen çocuklardan Rümeysa Arslan da, gösteri sayesinde güzel bir gün geçirdiğini söyledi.

Ahmet Berzan Kutlu ise, ilk defa ilizyon gösterisi izlediğini kaydederek etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Mahalle çocukları için düzenlenen illüzyon gösterisi hakkında konuşan mahalle sakinlerinden Serap Özturan da, bu tür etkinliklerin mahallelerinde çokça olması gerektiğini belirterek muhtar adayı Özdal'a destek vereceğini söyledi.


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