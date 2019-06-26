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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev müze olacak

Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev müze olacak

-Sivas Valisi Salih Ayhan'ın evi gezmesi

Kışla 

--Vali konuşma
--Diğer detaylar

( SİVAS )- Sivas’ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek SİVAS

- Sivas'ın Şarkışla ilçesi Elmalı köyünde bulunan Muhsin Yazıcıoğlu’nun doğup büyüdüğü ev Sivas Valiliği tarafından müzeye dönüştürülecek. Sivas Valisi Salih Ayhan, Şarkışla'nın Elmalı köyünde bulunan merhum Muhsin Yazıcıoğlu'nun doğup büyüdüğü evi ziyaret etti. Burada evin durumu ve Yazıcıoğlu'nun evdeki geçmişi hakkında bilgiler aldı. Ziyarette Yazıcıoğlu'nun evinin içini ve bahçesini gezen Ayhan yaptığı açıklamada, evin kısa sürede onarılarak kişisel eşyalarının ve fotoğraflarının yer aldığı yaşayan bir müzeye dönüştürüleceğini söyledi.


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