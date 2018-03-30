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30 Mart 2018 Cuma günü yayınlandı
Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu - İZMİR Haberi

Muhsin Yazıcıoğlu için mevlit okutuldu - İZMİR Haberi

- Camiden dış görüntü - Okunan mevlitten detay görüntüler - Cuma namazı sonunda pilav ikramından görüntülerİZMİR (AA) - Büyük Birlik Partisinin (BBP) Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun ölümünün 9. yılında İzmir 'de mevlit okutuldu.BBP Bayraklı İlçe Teşkilatı tarafından Fatih Camisi'nde cuma namazı öncesinde mevlit programı düzenlendi.
Programda Kahramanmaraş'ta 9 yıl önce helikopterin düşmesi sonucu yaşamını yitiren Yazıcıoğlu ve beraberindekiler ile tüm şehitler için dua edildi.BBP Bayraklı İlçe Başkanı Hacı İbrahim Kireşci, yaptığı konuşmada dava ve fikir insanı Muhsin Yazıcıoğlu ile tüm şehitler için mevlit programı düzenlediklerini ifade ederek, "O bizim ağabeyimizdi, o Anadolu'nun delikanlı ruhuydu. Onu kaybettiğimiz için üzüntülüyüz, hele bu devirde aranan bir dava adamıydı." dedi.
Programa, BBP İzmir İl Başkanı Erdem Öksüz, partililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Cami çıkışında vatandaşlara pilav, ayran ve lokma ikram edildi.

Şehit Cuma Namazı Helikopter 

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