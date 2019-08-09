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09 Ağustos 2019 Cuma günü yayınlandı
Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor Video

Mühimmat deposundaki patlamalar sürüyor Video

Patlamalardan detay

Mühimmat Deposu Güvenlik Önlemi Askeri Mühimmat Askeri Mühimmat Deposu Hanlı 

-Olay yerinden detay

( HATAY ) HATAY

- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde askeri mühimmat deposunda henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangının ardından depoda patlamalar sürüyor. Reyhanlı ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde bulunan askeri depoda çıktı. Yangın sonrası depoda patlamalar sürüyor. Patlama nedeniyle Kırıkhan-Reyhanlı Karayolu trafiğe kapatılırken, mahalleye geçiş yolları da kapatıldı. Polis ekipleri mühimmat deposu civarında geniş güvenlik önlemi aldı.
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