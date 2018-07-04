Muharrem İnce: '(YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklaması) Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında' - ERZURUM
Muharrem İnce: "(YSK'nın kesin seçim sonuçlarını açıklaması) Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında" - ERZURUM - Muharrem İnce'nin açıklamalarıERZURUM - CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) kesin seçim sonuçlarını açıklamasına ilişkin "Hayırlı uğurlu olsun memlekete. Bu seçim bitmiştir, yenisi var yakında, yerel seçimler var. Hazırlıklarımızı yapıp, eksikliklerimizi giderip yenisine hazırlanmak lazım. Demokrasi zaten böyle bir şeydir." dedi.