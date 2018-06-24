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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı - YALOVA

Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı - YALOVA

- Oy sayımından görüntü - Sonuçların açıklanmasıMuharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Erdoğan çıktı - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144 oy çıktıYALOVA (AA) - CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin oy kullandığı sandıktan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 167, İnce'ye 144, Meral Akşener'e 23, Selahattin Demirtaş'a 4 ve Doğu Perinçek'e 1 oy çıktı. Yalova merkezde, Muharrem İnce'nin oy kullandığı Saffet Çam Ortaokulu'ndaki 1118 numaralı sandıkta oy sayım işlemi tamamlandı.Bu sandıkta 380 seçmenden 344'ü oy kullandı. Kullanılan oyların 339'u geçerli sayıldı.Geçerli oyların 167'sini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 144'ünü Muharrem İnce, 23'ünü Meral Akşener, 4'ünü Selahattin Demirtaş ve 1'ini de Doğu Perinçek aldı.Temel Karamollaoğlu'na ise bu sandıktan oy çıkmadı. - Milletvekili oy dağılımıAynı sandıktan AK Parti'ye 138, CHP'ye 116, İYİ Parti'ye 45, MHP'ye 23, HDP'ye 11, HÜDAPAR'a 2, Saadet ve Vatan Partisi'ne ise 1'er oy çıktı.Bu sandıkta Cumhur İttifakı'na 3 oy verildi.

Cumhurbaşkanı Cumhurbaşkanı Adayı 

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