Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Muharrem İnce mitingi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

Muharrem İnce mitingi öncesi yoğun güvenlik önlemleri alındı

araçların yolları kapatması

Suikast Girişimi Güvenlik Önlemi Büyükşehir Belediyesi Darbe Girişimi Terör Örgütü 

-genel detaylar

( GAZİANTEP )- Meral Akşener'in yolunu kapattığı ileri sürülen çöp kamyonları ile yollar yeniden trafiğe kapatıldı GAZİANTEP

- Gaziantep'te terör saldırılarına karşı alınan güvenlik tedbirleri arttırıldı. Meral Akşener'in kentteki mitingi sonrasında yolun kapatıldığını ileri sürdüğü kamyonlar bu kez CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce mitingi için yolu trafiğe kapattı. Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda partililerle buluşacak olan CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bugün saat 17:00'deki mitingi öncesi geniş güvenlik tedbirleri alınıyor. İnce'nin kullanacağı yol güzergahında alınan güvenlik tedbirlerinin yanı sıra miting alanında geniş önlemler alınıyor. Alan çevresinde alınan tedbirler kapsamında mitinge saatler öncesinden Büyükşehir belediyesi'ne ait çöp kamyonları ile yollar trafiğe kapatıldı. Meral Akşener, 2 Haziran'da kentte yaptığı miting sonrasında yolunun çöp kamyonu ile kesildiğini söyleyerek, Gaziantep büyükşehir belediyesi ve Gaziantep Valiliği'ne tepki göstermişti. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya ve Gaziantep Büyükşehir belediye Başkanı Fatma Şahin yaptığı açıklamada ise yolların terör saldırılarına karşı güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını belirterek, bu güvenlik önleminin rutin uygulanan bir tedbir olduğunu duyurmuştu. Çöp kamyonlu güvenlik tedbiri Öte yandan çöp kamyonları ve iş makineleri ile stratejik yol ve güzergahların kapatılması taktiği bölgede meydana gelen DEAŞ operasyonları ve terör saldırılarının ardın kullanılmaya başlamıştı. Çöp kamyonları ve iş makineleri, 15 Temmuz darbe girişimi gecesinde 5. Zırhlı Tugay komutanlığının önüne park edilerek, içerideki tank, askeri araçların dışarı çıkması önlenmiş ve sonraki süreçte ise 15 Temmuz Demokrasi nöbetlerinin yapıldığı meydan ve çevresindeki yollar yine FETÖ terör örgütü üyeleri tarafından suikast girişimi ihtimaline karşı çöp kamyonları ile kapatılmıştı. (LO-SD-
İlgili Foto Galeriler
Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!Roman Kızları Güzellik Yarışmasında!
Melih Gökçek'ten Giresun PidesiMelih Gökçek'ten Giresun Pidesi
Gülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da varGülerek geldiler! Şüpheliler arasında o da var
Çatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandıÇatışma çıktı! 1 terörist ölü, 3 terörist sağ yakalandı
15 Temmuz Şehitler Anıtı15 Temmuz Şehitler Anıtı
DEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlarDEAŞ hücre evinde canlı bomba operasyonu! İşte o anlar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı