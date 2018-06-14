Muharrem İnce, köyünde iftar yemeği verdi

-masaya oturması

-oruç açması

-konuşması

-detaylar



( YALOVA ) - CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce: - “Seneye iftarı sizinle birlikte Çankaya’da yapacağız” - “Türkiye’nin yorgun bir adama değil, taze bir kana ihtiyacı var” YALOVA



- CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, memleketi Yalova’nın Elmalık köyünde köylüleri ile iftar yemeğinde buluştu. Burada köylülerine bir de söz veren İnce, “Seneye iftarı Çankaya Köşkünde birlikte yapacağız” dedi.

Bayramın ilk gününü memleketinde geçirmek, annesi, akrabaları ve köylüleri ile bayramlaşmak için Yalova’nın Elmalık Köyü’ne gelen CHP Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce burada köylüleri ile iftar yemeğinde buluştu. Büyüdüğü köydeki dost ve akrabaları ile oruç açan İnce ardından kısa bir selamlama konuşması yaptı. Burada köylülerine söz veren İnce, “Buradan köylülerime sözüm olsun. Seneye sizlerle birlikte Çankaya’da birlikte iftar yapacağız” dedi.

“Yorgun bir adama değil taze kana ihtiyaç var” Konuşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı eleştirerek devam eden İnce, “4 Mayıs günü bir yola çıktık. Bugün 39. gün. 39 günde tam 90 miting yaptım. Herhalde benim rakibim de 25 civarında miting yaptı. Yarın 90. mitingimi Yalova’da yapacağım. Bu yolculuk uzun ince bir yolculuktu. Uzun kısmı bitti ince kısmı kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün Yalova’da benim arkamdan atmış tutmuş. Ama ben iftar sofralarını iftira sofralarına dönüştürmem. Onun için buradan cevap vermem. Yarın Yalova’da ki mitingimde gerekli cevabı alacaktır. Türkiye’nin her bir yanında bir değişim rüzgarı esiyor. Türkiye daraldı ve bunaldı. Türkiye’nin yorulmuş bir adama değil taze bir kana ihtiyacı var. Taze bir kanla bu işin üstesinden geleceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” şeklinde konuştu.



