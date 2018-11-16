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16 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz' - ANKARA Haberi

Muharrem İnce: 'Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz' - ANKARA Haberi

Muharrem İnce: "Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" - ANKARA - Muharrem İnce'nin gazetecilerin sorularını yanıtlaması"Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" - Muharrem İnce: - "(Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebi) Ben partinin Cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz" - "(İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı) Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkenin, partinin peşindeyim. Onların başarılı olması için uğraşıyorum, derdimiz bu"ANKARA (AA) - CHP'li Muharrem İnce, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin Cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz." dedi.
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın manevi annesi Nezihe Altıok için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.
Törene, Altıok'un ailesinin yanı sıra Muharrem İnce, TBMM Başkanvekili Levent Gök, CHP Parti Meclisi Üyesi Tekin Bingöl ve Ankara milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile eski SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın ve Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar da katıldı.
Kılınan namazın ardından Altıok'un cenazesi defnedilmek üzere mezarlığa götürüldü.Cenaze namazına katılan Muharrem İnce, camiden ayrılışı sırasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebine ilişkin, "Ben partinin Cumhurbaşkanı adayıyım. Yerel seçimler yaklaşmış. Sayın Genel Başkan ile görüşmemizden daha doğal bir şey olamaz." dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığıyla ilgili soruya da İnce, "Ben kendi kişisel derdimin peşinde değilim. Ben ülkenin, partinin peşindeyim. Onların başarılı olması için uğraşıyorum, derdimiz bu." yanıtını verdi.

Hastane Cenaze Milletvekili 

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