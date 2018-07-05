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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
- Muharrem İnce’den MYK sonrası ilk açıklama geldi

- Muharrem İnce’den MYK sonrası ilk açıklama geldi

-Muharrem İnce'nin konuşması

Toplantı Genel Başkan Yardımcısı Genel Başkan 

--Genel görüntü ve detay

( KIRKLARELİ )- Muharrem İnce MYK sonrası konuştu KIRKLARELİ

- CHP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Muharrem İnce’den ilk açıklama geldi. Gerçekleşen MYK toplantısının ardından Muharrem İnce gazetecilerin sorusu üzerine, "Partinin genel başkan yardımcısına basın yoluyla cevap vermem, kendisini ararım" dedi.
Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu’nu ziyaretti sırasında gazetecilerin sorduğu sorulara cevap veren ince ayrıca sorulan ‘partililerin teşkilatlardan destek var sözlerine’ İnce, "Destek geliyor, 30 ilden açıklama olmuş seyrediyorum imza topluyorlar, toplasınlar sağolsunlar. Basın yoluyla parti içi meseleleri görüşmem" diye karşılık verdi. (VB- (VB-
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