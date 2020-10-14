Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
14 Ekim 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Muharrem İnce: 'CHP yönetimine de güvenmiyorum'

Muharrem İnce: 'CHP yönetimine de güvenmiyorum'

KENT MERKEZİNİ ZİYARET

Can Güvenliği Diyalog Sizce 

-KENT MERKEZİNDE ESNAF VE VATANDAŞLARLA KONUŞMASI
-BİR VATANDAŞ İLE GİRDİĞİ DİYALOG

( IĞDIR ) Muharrem İnce: "CHP yönetimine de güvenmiyorum" IĞDIR

- Muharrem İnce ülke geneli başlatmış olduğu “Memleket Hareketi” programı kapsamında Iğdır’a geldi. İnce burada yaptığı konuşmada, "CHP yönetimine de güvenmiyorum" dedi.
Sabah saatlerinde Iğdır Havalimanı’na geldikten sonra, kent merkezine geçen Muharrem İnce, burada vatandaşlarla bir araya geldi. Iğdır Merkez Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan esnaf ve vatandaşlarla ayaküstü sohbet eden Muharrem İnce, esnaf ve vatandaşların sorunlarını dinledi.Muharrem İnce’nin bir vatandaşla ikili diyalogu dikkat çekti. İnce, “Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” dedi.
Nahcivan’a geçmek istediğini fakat yetkililerin can güvenliği sebebiyle izin vermediklerini dile getiren Muharrem İnce, “Kimseye haber vermedim, çünkü sokağı görmek istedim. Haber verirsem etrafım partililerle çevriliyor ve vatandaşla konuşamıyorum. Hastalıkta var tabi. Bir şehre habersizce geliyor caddeleri dolaşıyor ve vatandaş ne diyor onları dinliyoruz. Bunu bilerek yapıyorum. Beni karşılamaya gelen bu CHP yönetimine de güvenmiyorum, arkadaşlarıma zarar verirler” şeklinde konuştu.
Muharrem İnce daha sonra otobüsü ile Ardahan’a gitmek için yola çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!Mesaj Atarken İki Kere Düşünün!
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Türkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı GörüntüleriTürkiyeyi Yıkan 17 Ağustos Depreminin Acı Görüntüleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı